Başkan Ceyhun’dan çat kapı iftar ziyaretleri

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Ramazan süresince değişik mahallelerde evleri ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların ramazanlarını tebrik eden AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, evlere çat kapı iftar ziyaretlerinde de bulunuyor.

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