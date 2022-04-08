Emet’te “Bağımlılıkla Mücadele” çalıştayı

Emet Kaymakamlığı'nın koordinesinde ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı'nın katkı sağladığı "Ben Olsaydım" konulu bağımlılıkla mücadele çalıştayı gerçekleştirildi
Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, kamu, kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, akademisyenler, Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet Programı Böl. Bşk. Öğr. Gör. Latife Sürsavur, Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcisi, çeşitli okulların öğrenci temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.
Bağımlılıkla mücadele çalıştayında, İlçe Toplum Sağlığı Merkez Başkanı Uzm. Dr. Esma Bilgili Yağız, ilçede yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları, tütün ve alkol bağımlılıkları, davranışsal bağımlılık, riskli bölgelerin tanımlanması, talep ve mücadele konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Sunum şeklinde gerçekleşen çalıştay, soru ve cevap şeklinde sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.