Kütahya'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede 



Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, silahlı suç örgütüne yönelik 3 aylık takip sonucu düzenlenen 'No43' adlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezinde çok sayıda tehdit ve yağma olayına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu 5 Nisan'da, 17 adrese 101 polisin katılımıyla eş zamanlı 'No43' adlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek ile silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirilirken, 12 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, E.A., Y.Y., T.Y., M.B.E, F.A., B.K., Ö.F.G., F.M., Y.E. ve A.Ü., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, eğlence mekanının sözde güvenliğini sağlamak amacıyla iş yeri sahiplerine baskı uyguladığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-04-08 11:02:06



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