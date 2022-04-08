Kütahya'da ilkokul öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Merkez Şehit Çağlayan Irmak İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerine Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelince verilen eğitimde, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için alınacak tedbirlere ve Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanın önemine vurgu yapıldı.

Eğitimin ardından deprem anı çökkapantutun uygulaması yapıldı. Tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla okul tahliye tatbikatı icra edildi. Son olarak öğrencilere Müdürlüğe ait tam donanımlı kurtarma aracı ve ekipmanları tanıtıldı.

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