Kütahya'da 53 madde görüşülerek karara bağlandı

Kütahya Belediye Meclis Toplantısı, Başkan Alim Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 53 madde görüşülerek karara bağlandı.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mübarek ramazan ayının İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek sözlerine başladı. Başkan Işık, “Bu mübarek ayda meclis toplantımızda alacağımız kararların şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediye meclis üyelerini iki konu hakkında bilgilendirdi. İlk olarak Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonun hazırladığı rapor meclis üyelerine sunuldu. İkinci bilgilendirme konusu olarak meclise bilgi veren Başkan Işık, istifa eden meclis üyesi Erçin Açıkel’in yerine Ali Duman’ın görevine başladığını söyledi ve Duman’a görevinin hayırlı olmasını diledi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesi olan 2021 yılı faaliyet raporunun müzakeresi, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin diğer gündem maddeleri arasında yer alan, bir yıl süre ile görev yapmak üzere, Belediye Encümen Üyesi Seçimi, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu, Eğitim, Kültür, Sanat ve Tarih Komisyonu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Engelsiz Yaşam Komisyonu, Etik Komisyonu, Estetik Komisyonu, Esnaf ve Zanaatkârlar Komisyonlarına üye seçimleri tamamlandı.

Meclis toplantısı diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

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