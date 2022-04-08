Hisarcık ÇPL’den örnek proje İhtiyaç sahibi 58 aileye gıda paketi

Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesinin “Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor” ve Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) projeleri çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdiği bildirildi.

Okulda görev yapan öğretmenler ile bazı öğrencilerin gönüllülük esasına göre maddi katkılarıyla muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere 58 koli gıda paketi hazırlandı. Öncelik okul çevresi olmak şartıyla, ilçedeki üç mahalle muhtarı ile iletişime geçilerek yardıma muhtaç ailelerin listesi hazırlandı. Yeşilhisar Mahallesi Muhtarı Mehmet Zengin, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selçuk Sağlam ve Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Ali Çalışkan gözetiminde, dağıtımda görevlendirilen öğrenciler aracılığıyla yardım paketleri ailelere ulaştırıldı.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Proje Koordinatörü Cemil Şimşek, “Gençlerimizde yardımlaşma ve büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi anlayışını güçlendirmek, çevresini tanımak, farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllülük esasına göre yapılan etkinliğe öğretmen ve öğrencilerimiz hem maddi, hem manevi destek sağladı. Projemize destek veren öğretmen, öğrenci ve mahalle muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.