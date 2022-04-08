Polis Haftası'nda şehitler kabirleri başında anıldı

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Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Kütahya protokolü, şehit ve gazi aileleri, şehitlerin mezarına karanfiller bıraktılar.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal başta olmak üzere protokol üyelerinin tam kadro katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı.

Törende şehitlerimizin ruhu için Kur'anı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

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