Vali Ali Çelik: "Polisimize minnettarız"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. yıl dönümü sebebiyle Polis Şehitliği'nde düzenlenen anma programına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürüyle kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle görüştü.

Kabirleri tek tek ziyaret edip karanfil bırakan Vali Çelik, şehitlerin kabri başında dua eden ailelerle ilgilendi, başsağlığı dileklerini yineledi.

Burada şehitlik defterini imzalayarak yazdıklarını okuyan Vali Çelik, “Vatan, millet, bayrak ve mukaddesatınız uğruna en değerli varlığınız olan canınızı hiç düşünmeden feda ederek şehadet makamına ulaştınız. Vatanseverliğiniz, milletimize duyduğunuz derin sadakat ve bağlılığınız hür yaşama arzumuza ilham kaynağı olmuştur. Bizler de kutsal vatan topraklarını aynı ruh ve şuurla korumak, bizden sonraki nesillere daha güvenli gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ederek sizlere daima minnettar olacağız. Ruhlarınız şad olsun” ifadelerini kullandı.

Vali Çelik, Muharip Gaziler Derneği Mezarlığını da ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı, ailelere başsağlığı diledi.

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