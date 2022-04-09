Emet’te “Küreci” cinsi elma üretimi artacak

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Kütahya’nın Emet ilçesinde hayata geçirilen “Küreci Elması Projesi” çerçevesinde dikimi yapılacak fidanlarla yöreye özgü Küreci cinsi elma üretiminin artacağı bildirildi.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Küreci Köyü Muhtarı Mehmet Şenkal ile birlikte “Küreci Elması Projesi“ çerçevesinde dikimi gerçekleştirilecek Küreci Elması fidanlarının dikim yerlerini arazi çalışması ile belirledi.

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