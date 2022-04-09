İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden örnek davranış İhtiyaç sahibi öğrencilere Ramazan kolisi dağıttılar

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Kütahya Prof. Dr. Nurettin Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmen ve öğrenciler örnek bir davranışa imza atarak kendi imkanlarıyla hazırladıkları Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttılar.

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