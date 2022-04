Emet Belediyesi çalışanları iftarda bir araya geldi

Kütahya’nın Emet ilçesinde belediye personeli ve aileleri birlik beraberlik iftarında buluştu.

Belediye tarafından Emet Bor İşletme Müdürlüğü tesislerinde verilen iftar yemeğine Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcıları, belediye çalışanları ve aileleri katıldı.

İftar yemeğinde yaptığı konuşmada Emet Belediyesinin büyük bir aile olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, pandemi nedeniyle birlik iftarlarının geçmiş yıllarda yapılamadığını, bu yıl ise ilk fırsatta düzenledikleri iftar programıyla belediye personeli ve ailelerini bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Önümüzdeki süreçte ilçenin geleceğini yeniden inşa etme adına önemli bir alt yapı çalışmalarına girileceğine değinen Başkan Doğan, bu süreçte belediyenin her biriminde çalışan personelin fedakarca çalışacağına inandıklarını belirti.



“Emet’in 60 yıllık alt yapı sorunu var”

Doğan “Emet’te 60 yıllık alt yapı sorunumuz var. Önümüzdeki günlerde ilçemizin alt yapı modernizasyonuna gireceğiz. Su ve Fen İşleri ekipleri burada. Zorlu bir süreç bizleri bekliyor. Devletimiz, hükümetimiz, Emet’imiz için belediyemize 58 milyon alt yapı yapımı için hibe verdi. Kalan 58 milyon için belediyemize 180 ay vade yüzde 12 faizle 15 yıl ödeme kolaylığı vererek Emet’in alt yapı sorununu çözün diye bizlere görev verdi. Yaptığımız anketlerde de halkımızın yüzde 65’i alt yapıya girmemizi istedi. Bizlerde belediyemiz kurum amirleri, meclis üyelerimiz ile yaptığımız istişareler sonucu bu zorlu göreve talip olduk. Bu dünyanın cefasından sefasına vakit kalmaz. Biz de “Cefasını biz çekelim, sefasını gelecek nesillerimiz sürsün” istedik. Allah’ın izniyle hep birlikte yüzümüzün akı ile bu alt yapıdan çıkacağız. Bu işi yaparken de şu an tesislerinde iftar için bir araya geldiğimiz Eti Maden işletmelerimizin bizlere, Emet halkına sağlamış odluğu kolaylıkla 50 milyon TL peşin su alışı ile mali sorunsuz ve neredeyse bedava getirilen modern bir alt yapıya kavuşacağız” dedi.



“Bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayız”

Belediye Başkanı olarak tüm personelin her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Hüseyin Doğan,” Bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayız. Memlekete hizmet için çıktığımız bu yolda hep birlikte halkımız için çalışalım. Belediye çalışanı olmak bir ayrıcalıktır, ayrı sorumlulukları beraberinde getirir. Belediye çalışanlarının bayramı, gecesi, gündüzü, yazı, kışı olmaz. Bir bayram günü su arızası olur ekipler gecede çalışır. Yollar tamir olacaktır ekipler çalışır, çöpler toplanacaktır, temizlik işleri 24 saat çalışır. İtfaiye 24 saat görevi başındadır. Bizler daima çalışanlarımızın haklarını daha da iyileştirmek için çalışıyoruz. Sizlerden de özverili çalışmalar bekliyoruz. Özellikle alt yapı çalışmaları hepimizi üzecektir. Ancak sizlerin gayreti ile bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Ramazan ayının aileleriniz ile birlikte sizlere hayırlar getirmesi ve Kadir Gecesi ve bayrama sağlık ve sıhhatte ulaşmanız temennilerimle hepinize saygılarımı sunuyorum ”diye konuştu.

