Kütahya’da yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy Anısına" isimli mektup yazma ve kitap kapağı tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi tarafından düzenlenen "Mehmet Akif'e Mektup" isimli mektup yazma yarışması sonunda,

Yunus Emre Ortaokulundan Rabia Yeşil birinci, Atatürk Ortaokulundan Hakime Berra Albayrak ikinci ve Hisarcık Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu öğrencisi Eylül Kantekin üçüncü oldu.

"Mehmet Akif Ersoy'a Dair" isimli kitap kapağı tasarımı yarışmasında ise Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu Azra Yelken birinci oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kütahya Okuma Hareketi Projesi çerçevesinde, ortaokullarda kitap okuma proje etkinliklerine katılarak kitap okuma alışkanlığı kazanan öğrencilerin hayal güçlerini kullanarak üretme becerilerine katkı sunmak, önemli gün ve haftalar ile milli değerler konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ortaokullarda okunması amacıyla "Milli Şairimiz Mehmet Akif" isimli kitap belirlenmiş ve bu kitabı okuyan öğrenciler arasında Mehmet Akif Ersoy temalı "Mehmet Akif'e Dair" adlı kitap kapağı tasarım yarışması ve "Mehmet Akif'e Mektup" isimli metin yazma yarışması düzenlendi.

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