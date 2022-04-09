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Kütahya’da "Durusa" cinsi buğday sahasında kontroller yapıldı

İHA

Kütahya’da "Durusa" cinsi buğday sahasında kontroller yapıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce “Durusa" cinsi buğday demonstrasyon sahasında vejetatif gelişim ve soğuk zararı kontrolleri yapıldığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Durusa" çeşidi buğday demonstrasyon sahasında teknik personel tarafından vejetatif gelişim ve soğuk zararı kontrolleri yapıldı.

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