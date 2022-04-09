Emet’te şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar yemeği

Kütahya’nın Emet ilçesinde şehit yakınları ve gaziler için iftar yemeği organize edildi.

Düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği Başkanı Ali Duyan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek, iftar yemeğinde şehit yakınları ve gazilerin bulunduğu masaları ziyaret ederek, onlarla tek tek ilgilendi, davetlerine icabet ettikleri için teşekkür ederek, ihtiyaç ve sorunlarını dinledi.

Kaymakam Çiçek yaptığı konuşmada, " Şehit ve gaziler şanlı geçmişimizle aramızdaki en güçlü bağdır. Onların bize emaneti olan şehit yakınlarımızın acılarını ve sorunlarını paylaşmak ve her zaman yanlarında olmak bizim için görevin ötesinde büyük bir onurdur. Vatanı için şehit ve malul olan kahramanlarımız, devletin varlığının güvencesi ve sembolü olarak sonsuza değin milletin gönlünde yaşayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize milletçe şükran duygularımızı ifade ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan yaptığı konuşmasında," Sizler bize şehitlerimizin emanetlerisiniz. Devlet ve millet olarak bizler bu emanete en güzel şekilde sahip çıkmalıyız. Sizlere sahip çıkmak en kutsal görevlerimizden biridir. Gazilerimiz de yaptıkları kahramanlıklarla bu ülkenin yurt olmasında büyük yararlar sağlamışlardır. Onlara da yaşamları boyunca sağlık ve hayırlı ömürler sürmelerini Cenabı Allah’tan temenni ediyorum” dedi.

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