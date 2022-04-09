Meral Çakmak'ın "Motivasyon Yolculuğum" isimli kitabı çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokul Psikolojik Danışmanı Meral Çakmak, okullarında yürüttükleri Güven (Güçlü ve Erdemli Nesiller) projesi çerçevesinde sınava hazırlanan öğrencilere yönelik "Motivasyon Yolculuğum" kitabını çıkardı.

Kitap hakkında bilgiler veren Meral Çakmak, "Sınava hazırlanan bir öğrencinin geçtiği durakları tek tek ele alan kitapta öğrenciler "Nasıl ders çalışmalıyım?", "Deneme analizi nasıl yapılır?", " Test çözme teknikleri nelerdir?" gibi pek çok soruya cevap bulabilecekler. "Motivasyon Yolculuğum" kitabında öğrenciler sadece okur değil, doldurmaları gereken çizelgelerle, yeniden yazmaları gereken hikayelerle ve deneme analizleriyle kitabın ve kendi hayatlarının ikinci yazarı oluyorlar" dedi.

Yazar Çakmak, kitabın ikinci baskısı için de hazırlıkların devam ettiğini belirtti.

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