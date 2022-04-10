Kütahya Şehir Hastanesi yıl sonunda açılıyor Evliya Çelebi Mahallesi'nde yapımı devam eden Kütahya Şehir Hastanesi, İHA tarafından havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında betonarme işleri yüzde 100 oranına yaklaştı. 31 Aralık tarihinde hizmete açılacak olan hastanede mimari, elektrik, mekanik, tesisat ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.