"Milletimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Polis Haftası nedeniyle makamında personelin tebriklerini kabul etti.

Müdür Koç, gece gündüz fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.