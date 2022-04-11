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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Alim Işık: "Kentsel dönüşümde hiç kimseyi zorlamadık"

İHA

Başkan Alim Işık: "Kentsel dönüşümde hiç kimseyi zorlamadık"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Kentsel dönüşümde hiç kimseyi zorlamadık" dedi.
Işık, Dünya Romanlar Günü nedeniyle düzenlenen iftar programına katıldı. Başkan Işık, iftar programında kentsel dönüşümle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Dünya Romanlar Günü nedeniyle Vali Ali Çelik, iftar programı düzenledi. Düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
Dünya Romanlar Günün kutlu olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, “Kamuoyunda çok farklı değerlendirmeler bizimde kulağımıza geliyor. Osmangazi Mahallemizde, Sultanbağı ve Vefa Mahallelerimizde bizden önceki dönemde birinci etapta kentsel dönüşüm yapılması ile ilgili çalışmalar karara bağlanmış. Bizde göreve geldikten sonra, Osmangazi Mahallesinde, yaklaşık 400 hemşehrimizi tamamen gönüllülük esnasına göre 1453 konutlarında ev sahibi yaptık” ifadelerini kullandı.

"500 konutluk yeni birinci etap imalatı ile ilgili ihale tamamlandı"
Kimseyi zorlamadıklarını belirten Başkan Işık, hemşehrilerinin ellerinde bulunan taşınmazın metrekare olarak belirlediklerini ifade etti. Başkan Işık, “Sizde iyi biliyorsunuz ki 3 katlı ise eviniz 3 hak gibi değerlendirmelerle sizlerin talepleri doğrultusunda hemşehrilerimizi yerlerine yerleştirdik. Geride kalan kısımda da yerinde dönüşüm çalışmalarımız başladı. 500 konutluk yeni birinci etap imalatı ile ilgili ihale tamamlandı. 17 Ağustos 2021 tarihinde ihale kesinleşti, firmaya yer teslimi yapıldı ve yapı ruhsatları verildi” şeklinde konuştu.
500 konuttan belediyenin arsaları karşılığında konut istediklerini ifade eden Başkan Işık, verilen konutları 1453 konutlarında olduğu gibi isteyenlerle görüşüleceğini söyledi.
Başkan Işık, “Ben elimdeki arsayı, evi, belediyenin evleri ile değiştirmek istiyorum dediğinizde hemen sahiplendireceğiz. Öncelik Osmangazi Mahallemizde olacak. Ben evimin, arsamın karşılığında ev talep etmiyorum, para talep ediyorum diyenleri de çağırmaya başladık. Kimsenin malını ucuza almak gibi bir anlayışımız yok. Siz talep etmediğiniz sürece belediye olarak sizin 1 santim yerinizi dahi almayız. Ben mahallemde yani yerinde dönüşüm talep etmiyorum diyen hemşehrilerimiz rahat olsun. Sırası geldiğinde kendilerinin elindeki taşınmazlar en iyi şekilde değerlendirilecek” diye konuştu.

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