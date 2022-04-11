DPÜ ve KÜSAD’dan “Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922 100. Yıl” isimli sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (DPÜ KSBMYO) ile Kütahya Kültür Sanat Derneği (KÜSAD) iş birliği ile “Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922 100. Yıl” isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sera Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sanat galerisindeki serginin açılışına Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ, KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, KSBMYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Kara, sanatçılar, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

46 sanatçının 86 eserinin yer aldığı Kurtuluşun Eşiği Dumlupınar 1922 100. Yıl Sergisi'nin açılışında konuşan KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız, KÜSAD olarak sosyal sorumluluk anlamında bir farkındalık oluşturmak için böyle bir sergi açtıklarını kaydederek KÜSAD sanatçılarına teşekkür etti.

Sözlerine "Dumlupınar üzerine söylenmesi gereken çok şey var" diyerek başlayan KSBMYO Müdürü Hakan Kara ise, "Anadolu bizim evimiz. Bu halk tarihten bu yana iki farklı yeri vatan bellemiştir. Birisi Anadolu, birisi de sanırım cennettir. O cennete bizlerden önce giden şehitlerimizi yad etmek adına bugün KÜSAD ile kardeş bir kuruluş olarak iş birliği yaptık" dedi.

Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ ise, "2022 yılında 922 ilçe arasında kendimi en şanslı kaymakam olarak görüyorum. Çünkü tarihi misyonu itibariyle çok önemli bir ilçe olması öncelik arz ediyor. Devamında da tüm Kütahya'da bu ilçenin sahiplenilmesi benim için gurur verici" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sergi sanatseverlerle buluştu.

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