Başkan Çalışkan’dan pazaryeri ziyaret

Hisarcık Belediye Başkanın Fatih Çalışkan, ilçenin Kapalı Pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Pazaryeri ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanın Fatih Çalışkan, “ Rahmet ve bereket ayı Ramazan ziyaretlerimiz de ilçemiz pazar yerinde vatandaşlarımızla bir araya geldik. İçten ve samimi bir ortamda halkımızla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Değerli esnaflarımıza ve bütün halkımıza huzur dolu Ramazanlar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.