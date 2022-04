Kitap kafe Ramazan'da 23.00'a kadar açık

Vali Ali Çelik, İl Müftülüğü Külliyesinde hizmete giren TDV Kitap Kafe’yi ziyaret etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’tan bilgiler alan Vali Ali Çelik, kitap kafede incelemelerde bulundu.

Kütahya’da her yaştan vatandaşa hitap edecek TDV Kitap Kafe’nin hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Ali Çelik; zengin kitap içeriği, kafeterya, çocuk bölümü, ders çalışma alanları, sohbet ve okuma salonlarıyla 7’den 70’e her yaştan vatandaşa hitap edecek kitap kafenin ramazan ayı boyunca her gün 09.0023.00 saatleri arasında hizmete açık olacağını söyledi.

Vali Çelik, “Kitap kahvemiz dini ve millî kitaplardan, felsefe ve tarihe, edebiyattan sanata birçok farklı kategoriyle konuklarına nezih bir ortamda geniş bir içerik sunacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.