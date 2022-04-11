Lise öğrencileri üniversiteyi yakından tanıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) ziyaret ederek, üniversite hakkında bilgi edindiler.

Lise yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Yaşar Güneş tarafından kısa bilgilendirmeler yapılırken, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (AD) Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Koçak tarafından üniversitenin farklı birim ve laboratuvarları gezdirilerek işleyiş hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.