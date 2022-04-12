Domaniç Kaymakamı İpek, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi

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Domaniç Kaymakamı Muhammed Enes İpek ve Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Hastanesinde sağlık çalışanları ile birlikte iftar açtı.

İftar programına Kaymakam Muhammed Enes İpek, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve hastane personeli katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Kaymakam İpek, "Bugünkü iftarımızı İlçe Hastanesinde çalışan fedakar sağlık çalışanlarımızla birlikte açıyoruz. Sizlerle birlikte bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışmalarınızdan ve gayretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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