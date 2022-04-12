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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

İHA

Kütahya Domaniç'te kar yağışı etkili oldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı.
Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderlerle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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