Domaniç´te kar yağışı

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Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Domaniç ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa´nın İnegöl ilçesi ile Kütahya´nın Domaniç ilçesi arasındaki Kocayayla geçidi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Domaniç Mustafa YİĞİT

2022-04-12 11:46:30



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