Mustafa Bakır, Kütahya Defterdarı oldu

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

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Kütahya Defterdarlığı görevine, Muş Defterdarı Mustafa Bakır'ın atandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Defterdarı Ömer Faruk Önel Manisa Defterdarlığı'na atanırken, Kütahya Defterdarlığı'na da Muş Defterdarı Mustafa Bakır tayin edildi.

Atama kararlarının Resmi Gazete'de yayınlandığı belirtildi.

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