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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Kütahya´ya giden H.S.´nin (52) kontrolünü yitirdiği 16 JAF 17 plakalı otomobil yolun sağındaki şarampole uçtu. Savrulup takla atarak ters dönen aracın sürücü H.S. ile yanındaki F.S. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Hastanesi´ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-04-12 17:24:21



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