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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet ve Hisarcık köylerine Sakal-ı Şerif ziyareti

İHA

Emet ve Hisarcık köylerine Sakal-ı Şerif ziyareti

Emet İlçe Müftülüğü ve Emet Hafızlık Kur’an Kursları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği programla teravih namazı sonrası Hisarcık ve Emet ilçesi köylerine Sakalı Şerif ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.
Emet İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, ”Emet Hafızlık Kur’an Kursları Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz programla teravih namazı sonrası Hisarcık Güldüren köyü ile Emet Gürpınar, Sarıayak ve Yarış köylerine Sakalı Şerif ziyareti ile ilçemizde ve kardeş ilçemiz Hisarcık ilçesindeki köylerimize ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Gayemiz kurslarımıza öğrenci kazandırarak daha fazla hafız yetiştirebilmek ve herkesin Efendimizin(SAV) mübarek Sakalı Şerif’ini görebilmelerini sağlayabilmek” denildi.

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