Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde klinik uygulama heyecanı

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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Kütahya Meslek Yüksekokulu (MYO) Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Hasta Bakımı Programı 1. Sınıf öğrencileri, Sağlık Bakanlığı KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk klinik uygulamalarına başladı.

KSBÜ Kütahya MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Unutkan, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz hastane eğitim birimi tarafından verilen oryantasyon eğitimlerini aldıktan sonra başta yoğun bakımlar ve palyatif üniteleri olmak üzere çeşitli kliniklerde uygulamalarına başladı. Tüm emek verenlere teşekkür eder, öğrencilerimize başarılar dileriz” dedi.

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