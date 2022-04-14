Müdür Dündar, Danışman Mühendislerle bir araya geldi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Danışman olarak hizmet veren 47 Orman Mühendisi, 3 Orman Endüstri Mühendisi ve 1 Harita Mühendisi ile bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada, ormanlar için mücadelede, hep birlikte sağlam adımlarla yürüdüklerini söyleyen Bölge Müdürü Birol Dündar, başarı için takım olmanın önemine değindi.

Yapılan toplantıda, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Şube ve İşletme Müdürleri ile Ormancılık Çevre Danışmanlık Şirketi sahibi İsa Kolay'da hazır bulundu. Toplantının ardından birlikte iftar yemeğine geçildi.

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