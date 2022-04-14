Esnafa destek oldular

Gediz Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri, ‘Sosyal Sorumluluk Projeleri’ dersi çerçevesinde Gediz Pazarı’ndaki esnaflara destek oldu.

Gediz SHMYO tarafından yapılan açıklamada, “Ramazan, birçok güzelliklerin bir arada yaşandığı, insanlar arasında sosyal açıdan yardımlaşma ve dayanışmanın ayıdır. Öğrencilerimiz ders çerçevesinde esnaflarımıza destek olmak istedi” denildi.

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