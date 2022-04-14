Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası’nda restorasyon çalışmaları tamamlandı

Dünyada ayakta kalan ender Darülkurra’lardan bir tanesi olan Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası’nda restorasyon çalışmaları tamamlanırken, çevre düzenleme birinci etap uygulaması başladı. Çalışmaları Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık yerinde inceledi.

59 envanter numaralı birinci grup anıtsal mimari örneği Darülkurra’nın restorasyon uygulaması tamamlandı. Darülkurra çevre düzenleme projesi Koruma Bölge Kurulunca onaylandı ve birinci etap uygulaması bugün başladı.

Yapılan çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Işık, “Dünya üzerinde nadir şekilde ayakta kalan Kur’anı Kerim okuma yeri olan Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası’nı yeniden ayağa kaldırarak önemli bir işe hizmet etmiş olacağız. Tarihimize sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak bizleri mutlu ve memnun ediyor. Yapılan restorasyon ve çevre düzenlemesi sonrasında Darülkurra aslına uygun olarak hizmet verecek. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Oldukça dikkat çekici özenli bir mimarisi bulunan yapı, Kütahya’da Klasik Osmanlı mimarisinin ender örneklerinden biri olarak sanat tarihi açısından önemli bir yere sahip. Darülkurra 15791582 yıllarında inşa edilmiş olup, günümüzde Balıklı Mahallesi'nde evler arasında sıkışmış ve harap bir durumda varlık savaşı vermekte iken Kütahya Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak 'Kur’an Okuma Yeri' olarak işlevine devam edecek.

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