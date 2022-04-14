Mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları

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Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, mezarlıklarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Şehir merkezindeki tüm mezarlıklarda başlatılan çalışmaları hızla devam ederken, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hıdırlık Mezarlığı'ndaki çalışmaları inceledi.

Başkan Işık, “Şehir merkezinde yer alan Sultanbağı, Ahi Evran, Ahi Erbasan, Evliya Çelebi, Hıdırlık, Musalla ve Şehir mezarlıklarında detaylı bakım, onarım, yenileme ve tamir çalışmaları başlattık. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz ile Fen İşleri Müdürlüğümüzün koordinesinde mezarlıklarımızda, istinat duvarı, mezar içi yürüyüş yolları, tabela, levha değişimi, ihtiyaç duyulan mezarlıklarımıza çeşme ve tuvalet yapımını gerçekleştiriyoruz” dedi.

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