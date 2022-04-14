Gazi Sami Erşahin toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazi Sami Erşahin toprağa verildi

İHA

Gazi Sami Erşahin toprağa verildi

Vali Ali Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden malul gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin’in cenaze merasimine katıldı.
3 çocuk babası 57 yaşındaki Erşahin’in naaşı kılınan cenaze namazının ardından dualarla Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aileye başsağlığı dileyen Vali Çelik, malul gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin’in eşi Şerife Güneş Erşahin’e Türk bayrağı takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü ...
Başkan Ceyhun’un Şaphane ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ceyhun’un Şaphane ziyareti
Vali Ali Çelik: "İRAP eylemlerinin sahadaki uygulamasını takip edelim"
YEREL HABERLER Vali Ali Çelik: "İRAP eylemlerinin sahadaki ...
Mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları
YEREL HABERLER Mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları
Araçta uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandılar
YEREL HABERLER Araçta uyuşturucuyla yakalanıp tutuklandılar
Geleneksel Gediz Tarhana Festivali'nin tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Geleneksel Gediz Tarhana Festivali'nin tarihi belli ...
Kestiği ağacın altında kalıp hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalıp hayatını kaybetti
Başkan Alim Işık, taraftarları Elazığ maçına davet etti
YEREL HABERLER Başkan Alim Işık, taraftarları Elazığ maçına davet ...
Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası’nda restorasyon çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Kütahya Cafer Paşa Darülkurrası’nda restorasyon ...
Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: Tahinli pide Odun ateşinde ve taş fırında pişirilen Kütahya'ya özgü tahinli pide, ramazan ayında sofralara lezzet katmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: ...
Esnafa destek oldular
YEREL HABERLER Esnafa destek oldular
Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan aday memurlar yemin etti
YEREL HABERLER Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapan aday memurlar ...
DPÜ FEF projesine desteK
YEREL HABERLER DPÜ FEF projesine desteK
Belediye Başkanı Teke’den, Bakan Varank'a ziyaret
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Teke’den, Bakan Varank'a ziyaret
Müdür Dündar, Danışman Mühendislerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Müdür Dündar, Danışman Mühendislerle bir araya geldi
Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokuluna müzik aletleri ve bilgisayar
YEREL HABERLER Dereköy Şehit Fatih Seven İlk ve Ortaokuluna müzik ...
Emet’te Cumhur İttifakı iftarda buluştu
YEREL HABERLER Emet’te Cumhur İttifakı iftarda buluştu
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını ...
Kütahyalı Malül Gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin vefat etti
YEREL HABERLER Kütahyalı Malül Gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin ...
Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde klinik uygulama heyecanı
YEREL HABERLER Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ...
Büyük Zafer’in 100. yılına özel yarışması
YEREL HABERLER Büyük Zafer’in 100. yılına özel yarışması
Şaphane’de kuduz hastalığı riskine karşı koruyucu aşılama çalışmaları
YEREL HABERLER Şaphane’de kuduz hastalığı riskine karşı koruyucu ...
Ev değil sanki cephanelik
YEREL HABERLER Ev değil sanki cephanelik
Encümen üyelerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Encümen üyelerine teşekkür belgesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.