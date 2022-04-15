Simav 4-6 Yaş Kur'an Kursunda Ramazan Programı düzenlendi

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Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Ece Sultan 46 Yaş Kur'an Kursu öğreticileri tarafından çocuklara Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşatmak için Ramazan Programı düzenlendiği bildirildi.

Çocuklara Ramazan ayının manevi iklimini en güzel şekilde yaşatmak amacıyla Ece Sultan 46 Yaş Kur'an Kursu öğreticilerince düzenlenen Ramazan Programında minik öğrenciler, temsili olarak hazırlanan iftar sofrasında iftar saatini bekleyip, hurma ile oruçlarını açtılar. Ramazan ayına özel hazırlanan bölümde temsili teravih namazı kılan öğrenciler birlikte dua ettiler.

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