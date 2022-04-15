DPÜ Savunma Sanayi Başkanlığı OTAĞ çalışmalarında temsil edildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Menderes Alyörük, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışma grubunda üniversiteyi temsil etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’den 40 üniversite, 15 firma ve çeşitli araştırma merkezlerinden konusunda uzman 150’nin üzerinde seçkin akademisyen, personel ve araştırmacının katılım sağladığı bu platformda teknoloji envanteri çalışmasına girdi sağlayan kurum, kuruluş ve üniversiteler içerisinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin de yer almasının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Fakültenin Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda görev yapan Doç. Dr. Alyörük,” 20202022 yılları arasında düzenlenen çalıştaylarda ülkemizde grafen ve iki boyutlu malzeme teknolojisinin geldiği noktanın belirlenmesi, mevcut durumda çalışılan ve gelecekte çalışılması planlanan konulara yönelik olarak yapılması gerekenler ele alındı. Ayrıca birbirini bütünleyen çalışmaların kurgulanması için gerçekleştirilecek etkinliklerde ‘Elektronik, Optoelektronik’, ‘Kompozitler, Kaplamalar ve Boyalar’ ile ‘Enerji’ odak çalışma grupları aracılığıyla ‘Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Yol Haritası’ adlı çalışma çalıştayın çıktısı olarak hazırlandı. Hazırlanan rapora grafen ve benzeri iki boyutlu malzemelerin piezoelektrik özelliklerini konu alan çalışmalarımdan dolayı enerji odak çalışma grubu dahilinde davet edildim. 20102020 yılları arası grafen ve benzer iki boyutlu malzemeler üzerine yayımlanan çalışmalarda Üniversitemizin 122 yayınla Türkiye 6.’sı olmasına katkıda bulunmaktan gurur duyuyorum” dedi.

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