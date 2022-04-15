Kütahya'da iftar

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Kütahya'da Yeşilay Kütahya Şubesi düzenlediği iftar programı ile ilçelerle bir araya geldi.

Öğretmenevinde, Yeşilay Kütahya Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında il merkezi ve ilçe temsilcilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Yeşilay Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Topçuoğlu, "Yeşilay Kütahya Şubesi olarak, Valimiz Ali Çelik’in teşrifleriyle; Yeşilay Kütahya Şube Genel Kurul Üyelerimizin, Kütahya Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulumuzun, Kütahya YEDAM Ekibimizin, Yeşilay Kütahya ilçe Temsilcilerimizin, Yeşilay Kadın Komisyonu ve Yeşilay Gençlik Komisyonu Üyelerimizin, Yeşilay Formatör Hocalarımızın katıldığı iftar programımızı gerçekleştirdik" dedi.

Düzenlenen programa katılan Kütahya Valisi Ali Çelik, Yeşilay'ın çalışmalarını desteklediklerini ve her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Program sonunda Vali Ali Çelik'e plaket takdiminde bulunuldu.

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