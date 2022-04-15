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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uysal’dan DPÜ FOTAM’a ziyaret

İHA

Rektör Uysal’dan DPÜ FOTAM’a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve beraberindeki heyet Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ FOTAM) laboratuvarını ziyaret etti.
Rektör Kazım Uysal’la Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel eşlik etti. Burada DPÜ FOTAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Altuncu ve Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Fırat Ertaç Durak ve Dr. Öğr. Üyesi Şerif Ali Sadık ile proje personeli lisansüstü öğrencileri tarafından karşılanan üniversite heyeti, araştırma merkezinde yürütülmekte olan başta üniversite BAP Koordinatörlüğünce desteklenen 202020 nolu “Geniş bantlı fiber optik ağlar için kararlı, nanosaniye darbe atımlı, dalgaboyu ayarlanabilir fiber halka lazer tasarımı ve geliştirilmesi” isimli Öncelikli Alan Projesi (ÖNAP) olmak üzere tüm projelerin gelişme süreçleri ve sonuçlarıyla ilgili bilgi aldı ve kendilerine deneysel gösterimler yapıldı.
Rektör Uysal, yürütülen projeler hakkında edindiği bilgilerden dolayı FOTAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Altuncu ve tüm araştırmacılarına bilim ve teknolojiye katkılarından dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.

“DPÜ FOTAM nedir?”
FOTAM, 2000 yılından bu yana Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde Fiber Optik Haberleşme Laboratuvarı olarak hizmet vermekte iken Üniversitenin önerisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22 Temmuz 2016 tarihli Yürütme Kurulu kararı ile “Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (FOTAM)” olarak kurumsal bir yapıya dönüştürüldü. FOTAM’da, DPT, DPÜ ve özel şirketler tarafından desteklenen birçok araştırma projesi tamamlanmış veya yürütülmektedir. FOTAM’da genişband optik iletişim teknolojilerinin önemli bileşenlerden C+L bandında çalışan geniş bandlı, yüksek kazançlı ve kazanç kenetlemeli fiber optik yükselteçler, erbiyum katkılı fiber optik ASE kaynaklar, CW fiber halka lazerler, Qanahtarlamalı ve modkilitli atımlı fiber halka lazerler, fiber optik tabanlı sensörler ve lidar sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, prototiplenmesi, deneysel test ve karakterizasyonu üzerine araştırma geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. FOTAM, Türkiye’de ileri teknoloji gerektiren bir kritik alanda ArGe çalışmaları yürüten ve yeterli laboratuvar altyapısına sahip olan sayılı Araştırma Merkezlerinden birisi konumunda.

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