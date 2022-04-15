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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Hilal Nur Demirsöz, Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

KDPÜ Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Hilal Nur Demirsöz ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, yapılacak olan iş birlikteliklerine belediye olarak kapılarının açık olduğunu söyledi.

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