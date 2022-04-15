Gediz’de Arı Yetiştiriciliği Kursu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede arıcılık faaliyeti gösteren üreticilere Arı Yetiştiriciliği Kursu verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ilçemizde arıcılık faaliyeti gösteren üreticilerimize yönelik Arı Yetiştiriciliği Kursu verildi. Kurs çerçevesinde 25 üreticimize arı yetiştiriciliği, hastalıklara karşı korunma ve kontrol yöntemleri ile verimlilik konularında eğitimler yapıldı” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.