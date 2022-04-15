Hedef, daha yeşil bir Kütahya

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bahar bakımı ve yaza hazırlık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Müdürlüğe bağlı ekipler tarafından yeşil alan, park ve mesire alanlarında çalışmalar sürdürülürken kar yağışından dolayı zarar gören ağaçların budaması da yapıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bu hafta Atatürk Bulvarı’ndan başlattığı çim biçme, yeşil alan bakımı çalışmaları ana arter, cadde, sokak ile şehir merkezindeki tüm park ve bahçelerde devam edecek.

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