Başkan Teke’den, İl Müftülüğüne ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Belediye Başkanı Arif Teke, İl Müftülüğünü ziyaret ederek, “Hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Başkan Arif Teke’ye teşekkür etti ve külliyenin bölümlerini gezdirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.