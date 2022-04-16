Kütahya'da 19 bin çiftçiye 41 milyon TL'lik destek ödemesi

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AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya'da bakanlığın 'ek girdi desteği' programı çerçevesinde 19 bin 199 çiftçiye 41 milyon 358 bin TL'lik destek ödemesi yapacağını ifade etti.

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