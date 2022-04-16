Kütahya'da 'Turna balığı yakalama' yarışması

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Büyük Zafer’in 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Kütahya Valiliği himayesinde 'Turna balığı yakalama' yarışması düzenlenecek.

Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KÜSABDER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek yarışma 78 Mayıs tarihleri arasında Beşkarış Barajı’nda yapılacak.

Yarışmacılar; botla, kıyıdan ve en büyük balığı yakalamak için 3 farklı dalda yarışacak. Yarışmalarda dereceye girenlere toplam 10 bin 250 TL ödül verilecek. Ödül töreni, 8 Mayıs Pazar günü Beşkarış Barajı’nda yapılacak.

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