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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli ormancılara teşekkür plaketi

İHA

Emekli ormancılara teşekkür plaketi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından emekliye ayrılan Bölge Müdürlüğü personeline yönelik olarak plaket töreni ve iftar yemeği programı düzenlendi.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde çeşitli kadrolarda çalışırken son 4 yıl içinde emekliye ayrılan 40 personel için Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde plaket töreni düzenlendi.
Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ın başkanlığında yapılan ve Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, Şube Müdürleri, İşletme Müdürlüğü personelinin de hazır bulunduğu törende; emekli olan personel duygulu anlar yaşadı.
Bölge Müdürü Birol Dündar yaptığı konuşmasında öncelikle emektar personele törene katılımlarından dolayı teşekkür etti. Dündar, “Yıllar boyunca Orman Bölge Müdürlüğüne hizmet etmiş, ormanlara gönül vermiş, elinden geldiği kadar gayret ederek başarılı nice çalışmalara imza atmış siz değerli emektar personelimizle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman Bölge Müdürlüğümüze yıllarını vermiş siz cefakar insanlarımızı bir arada görüp, emeklerini asla unutmadığımızı anlatmak, aynı zamanda da sizlere birer hatıra vererek sizi hatırladığımızı ifade edebilmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Ailelerinizle birlikte sağlıklı ömürler diliyor, başladığınız bu yeni hayatta huzur, mutluluk ve başarının sizlerle olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Bölge Müdürü Birol Dündar'ın konuşmasının ardından emekli personele tek tek plaketleri ve hediyeleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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