Gediz'de şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

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Mehmet ALTINTAŞ/ GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA´nın Gediz ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında KütahyaGediz Karayolu üzerindeki Eskigediz beldesi yakınlarında meydana geldi. Kütahya´dan Gediz yönüne gitmekte olan İsmail Doğan yönetimindeki 31 HY 910 plakalı hafif ticari araç, Eskigediz beldesi yakınında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İsmail Doğan ile yanında bulunan Emine Doğan, Filiz Tomata, Mert Tomata, Beren Tomata, Tufenur Tomata ve Enes Tomata yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2022-04-16 20:47:21



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