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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da Emet günleri

İHA

Kütahya’da Emet günleri

Emet Kaymakamlığı, Emet Belediyesi koordinesinde kurulan Emet Cevizdere Zaferi 100.yıl kutlama komitesince organize edilen “Emetli sanatçılar ve Resim ve El sanatları sergisi” Kütahya Sera AVM’de açıldı.
Açılışa Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, İl Kültür Müdürü Zekeriya Ünal ve çok sayıda davetli katıldı.
Program sunuculuğunu şair, yazar İsa Kahraman’ın yaptığı sergi açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Konuşmasında Emet’in Milli mücadele döneminde işgalini, halkın direnişini, hükümet baskını ve daha sonra Cevizderesinde yaşanan savaşta Emet’in köyleri ile birlikte düşman birliklerini imha ettiklerini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan “ Bu yıl Cevizdere zaferimizin 100.yıldönümü. Gazi Emet’imizin milli mücadelede direnişi ve Cevizderesinde kazandığı zafer Genel Kurmay Harp Dairemiz resmi kayıtlarınca tescillenmiş onurlu bir direniştir. Tüm Kütahyalılar Cevizdere savaşının yaşandığı Emet Cevzidere’ye gelmeli, şehitliğimizi ziyaret etmelidir. Hepinizi 27 Nisanda Emet Cevzidere Şehitliğimize davet ediyorum “dedi.
Kütahya Sevdalısı Yürekler Derneği Başkanı Nevzat Çoban’ın anlatımında dernek tiyatro bölümünün Emetli Zeynep bacının şehit edilmesini mizansen ettiği açılışta, Emet Halk Eğitim Müdürlüğü halk oyunları ekibi gösterilerini sundu. Programda Kütahya Sevdalı Yürekler Dernek Başkanı Nevzat Çoban tarafından sözleri yazılan Halk Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenlerinden Öncü Günyeli tarafından bestelen ve ilk defa okunan Gazi Emet türküsü seslendirildi.
Sergide emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ali Çelik, “Kıymetli sanatçılarımızın eserleri devletimizin ve milletimizin ilelebet payidar kalacağına, sonsuzluğuna ilişkin düşülmüş notlardır” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan sergiyi gezerek bilgi aldı.
Program sonunda Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan Kütahya Valisi Ali Çelik’e Ahşap oyma Fetih Suresi tablosu takdim etti.
Emetli resim ve el sanatları sanatçılarının eserlerinin yer aldığı sergide Emet Halk Eğitim Müdürlüğü öğrencileri yöresel kıyafetleri sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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