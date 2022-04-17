Başkan Ceyhun’un, “Sakal-ı Şerif” ziyareti

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AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar ilçesi Merkez Camii'nde ziyarete açılan Sakalı Şerif'i ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Çavdarhisar Merkez Camii'nde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakalı Şerif’ini cami cemaati ile birlikte salavatlar eşliğinde ziyaret ettiklerini, Sakalı Şerif'i görmenin bambaşka bir duygu olduğunu söyledi.

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