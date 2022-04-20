Simav'da korkutan yangın

Kütahya'nın Simav ilçesi Yemişli köyünde çıkan yangında, 3 katlı binanın 3. katı ve çatısı tamamen yandı.

Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde 3 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden Simav Belediyesi İtfaiyesi ve çevre belde itfaiyelerinin uğraşları sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında binanın 3. katı ve çatısı tamamen, bitişikteki binanın ise çatısı kısmen yandı.

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