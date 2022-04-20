Hisarcık’ta toplu tüketim işletmelerinde denetim çalışmaları

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Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede faaliyet gösteren toplu tüketim işletmelerinde denetim çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Gıda Denetim görevlileri tarafından ramazan dönemi içerisinde ilçede faaliyet göstermekte olan toplu tüketim işletmelerinde denetim çalışmaları sürdürülüyor. Aylık rutin olarak ilçedeki market ve benzeri yerlerde gıda kontrol görevlisi personel ile denetimler yapılıyor.

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